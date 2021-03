Juventus nel segno di Morata e Bernardeschi: Spezia battuto 3 - 0 nella ripresa (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nel recupero rigore per lo Spezia dopo un consulto Var: Galabinov calcia in modo debole e Szczesny neutralizza. Era anche l'ultima azione del match, che rilancia la Juventus dopo il mezzo passo falso ... Leggi su globalist (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nel recupero rigore per lodopo un consulto Var: Galabinov calcia in modo debole e Szczesny neutralizza. Era anche l'ultima azione del match, che rilancia ladopo il mezzo passo falso ...

