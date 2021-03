Juventus Napoli, nuova polemica: De Laurentiis ha chiesto ancora il rinvio (Di martedì 2 marzo 2021) Juventus Napoli – Juve-Napoli, nuovi problemi per la sfida già saltata. I campani vorrebbero farla slittare ancora. Secondo quanto riporta Il Mattino, il presidente partenopeo vorrebbe chiedere il rinvio di una gara, che ancora non ha una data fissata ufficialmente, ma che probabilmente dovrebbe giocarsi il prossimo 17 marzo. Motivo? Il Napoli, se proprio quel giorno venisse messa a calendario la sfida dell’Allianz, avrebbe in una settimana tre impegni esterni difficilissimi che decideranno senza dubbio la stagione della squadra di Gattuso. Juventus Napoli, possibile nuovo rinvio? Il nocciolo della questione è questo: se i bianconeri riuscissero a superare il Porto nel ritorno della gara di Champions League il prossimo ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 2 marzo 2021)– Juve-, nuovi problemi per la sfida già saltata. I campani vorrebbero farla slittare. Secondo quanto riporta Il Mattino, il presidente partenopeo vorrebbe chiedere ildi una gara, chenon ha una data fissata ufficialmente, ma che probabilmente dovrebbe giocarsi il prossimo 17 marzo. Motivo? Il, se proprio quel giorno venisse messa a calendario la sfida dell’Allianz, avrebbe in una settimana tre impegni esterni difficilissimi che decideranno senza dubbio la stagione della squadra di Gattuso., possibile nuovo? Il nocciolo della questione è questo: se i bianconeri riuscissero a superare il Porto nel ritorno della gara di Champions League il prossimo ...

