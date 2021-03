Juventus, infortunio de Ligt: le condizioni del difensore (Di martedì 2 marzo 2021) infortunio de Ligt: problema durante il riscaldamento della sfida tra Juventus e Spezia. Ecco le condizioni del difensore olandese Come riferito da Sky Sport, Matthijs de Ligt ha abbandonato il riscaldamento pre partita di Juventus-Spezia. Il difensore olandese ha provato a scaldarsi dopo la botta al tendine rimediata a Verona, ma non è riuscito a prseguire. Tegola per Pirlo prima dell’inizio dell’incontro, con l’allenatore che dovrebbe schierare ora dal primo minuto Gianluca Frabotta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021)de: problema durante il riscaldamento della sfida trae Spezia. Ecco ledelolandese Come riferito da Sky Sport, Matthijs deha abbandonato il riscaldamento pre partita di-Spezia. Ilolandese ha provato a scaldarsi dopo la botta al tendine rimediata a Verona, ma non è riuscito a prseguire. Tegola per Pirlo prima dell’inizio dell’incontro, con l’allenatore che dovrebbe schierare ora dal primo minuto Gianluca Frabotta. Leggi su Calcionews24.com

CalcioWeb : Tegola @juventusfc, #deLigt si ferma nel riscaldamento - juvepeterFF : Comunque ogni santissimo anno che arriva Marzo, la Juventus ha almeno mezza squadra fuori rosa per infortunio. Sfor… - calciomercatoit : ?? #JuventusSpezia, problema per #DeLigt nel riscaldamento - FedericoRana1 : #JuveSpezia, si ferma #DeLigt: infortunio nel riscaldamento. #Juventus - sportface2016 : #JuventusSpezia, infortunio per #DeLigt nel riscaldamento: non giocherà -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus infortunio Napoli a Sassuolo,una finale per Gattuso ... con il Milan, con la Juventus per il recupero infrasettimanale della gara d'andata non disputata a ... Il belga, dopo la lunga assenza per l'infortunio alla caviglia rimediato a dicembre nella partita ...

Juve - Spezia, Italiano: Siamo un gruppo unito ... infatti, se la vedranno martedì sera, nel sesto turno del girone di ritorno, contro la Juventus ... Mi spiace di aver perso Saponara, ha subito un infortunio che non ci voleva; in ogni caso lo ...

Juve, emergenza infortuni: il punto sui rientri Goal.com Juventus, guai per Pirlo: infortunio nel riscaldamento Tegola in casa Juventus. Infortunio last minute per i bianconeri che perdono nel riscaldamento de Ligt. Al suo posto tocca a Frabotta ...

De Ligt infortunato durante il riscaldamento: salta Juventus-Spezia Infortunio per il difensore centrale della Juventus, de Ligt che durante le fasi di riscaldamento è stato costretto a dare forfait e ad abbandonare la sfida in programma tra poco tra la Juventus e lo ...

... con il Milan, con laper il recupero infrasettimanale della gara d'andata non disputata a ... Il belga, dopo la lunga assenza per l'alla caviglia rimediato a dicembre nella partita ...... infatti, se la vedranno martedì sera, nel sesto turno del girone di ritorno, contro la... Mi spiace di aver perso Saponara, ha subito unche non ci voleva; in ogni caso lo ...Tegola in casa Juventus. Infortunio last minute per i bianconeri che perdono nel riscaldamento de Ligt. Al suo posto tocca a Frabotta ...Infortunio per il difensore centrale della Juventus, de Ligt che durante le fasi di riscaldamento è stato costretto a dare forfait e ad abbandonare la sfida in programma tra poco tra la Juventus e lo ...