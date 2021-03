Juventus | il terzino del futuro arriva dal Valencia | la nuova idea di Paratici

Nic67finalfine : RT @JManiaSite: La #Juve sul terzino che ha stregato Paratici durante la gara di Youth League del 2018-2019 - JManiaSite : La #Juve sul terzino che ha stregato Paratici durante la gara di Youth League del 2018-2019 - infoitsport : Calciomercato Juventus, strada spianata per l’arrivo del terzino - infoitsport : Mercato Juventus, nuovo terzino dalla Premier: Paratici tenta il colpo -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus terzino

A proposito del, forse la gestione di Gattuso non è stata fatta benissimo. Ricordo che ... dove affronterà ben 5 partite in 18 giorni, tra cui Milan, Roma e. Gattuso? Il suo futuro è ...L'altro, appunto, è stato proprio 'Le Roi', il gioiello dellache andò in doppia cifra in ... andando a fare l'esterno a tutta fascia, per alcuni tratti anche il. E forse è anche la ...La Juventus guarda in Spagna alla ricerca di nuovi prospetti per il futuro. L'ultima idea della dirigenza bianconera porta a Jesus Vazquez, terzino sinistro classe 2003 di proprietà del Valencia (ma g ...L'esterno mancino dell'Atalanta sarebbe potuto approdare a Milano la scorsa estate, ma le controparti non sarebbero venute ad un accordo.