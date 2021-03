Juventus | finalmente Morata | l’attaccante rientra dopo il virus

(Di martedì 2 marzo 2021) Alvarotorna in campoaver superato il citomegaloche ho ha fermato negli ultimi giorni. Minuti inSpezia Torna in campo Alvaro. Il giocatore spagnolo, fermato dal citomegalonegli ultimi giorni, è entrato nel corso di-Spezia.è stato messo in campo da Pirlo al posto di McKennie al 61?.pochi minuti, lo spagnolo ha siglato un gol fondamentale, quello del momentaneo 1 a 0 dei bianconeri: un rientro in grande stile. Leggi su Calcionews24.com

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! Iniziala diretta diSpezia , il primo anticipo della 25giornata di Serie A (visto che Lazio Torino non si è giocata), e già le formazioni ufficiali del ...... l'ex allenatore di Verona eU23 ha ottenuto infatti 14 punti in 8 partite, vincendo 4 ... lasciamo che a parlare sia il campo, perchéVicenza Cremonese si gioca! (agg. di Claudio ...Alvaro Morata torna in campo dopo aver superato il citomegalovirus che ho ha fermato negli ultimi giorni. Minuti in Juventus Spezia ...43' - Frabotta non sembra farcela, la sfortuna in casa Juve ci vede bene eccome. 41' PALO DI CR7 - E la Juventus prova a far male in questi minuti finali: Ronaldo si crea lo spazio e calcia di piatto ...