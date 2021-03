Juventus, Cristiano Ronaldo diventa il miglior marcatore della storia del calcio: superato Pelé (Di martedì 2 marzo 2021) Ennesimo record battuto da Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese è infatti diventato il miglior marcatore assoluto della storia del calcio. L’attaccante della Juventus, grazie al gol del 3-0 allo Spezia, ha superato una leggenda come Pelé, salendo a quota 768 reti. Un traguardo notevole per il fenomeno di Madeira, capace di infrangere un record che durava dal lontano 1974. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) Ennesimo record battuto da. L’asso portoghese è infattito ilassolutodel. L’attaccante, grazie al gol del 3-0 allo Spezia, hauna leggenda come, salendo a quota 768 reti. Un traguardo notevole per il fenomeno di Madeira, capace di infrangere un record che durava dal lontano 1974. SportFace.

Gazzetta_it : Gol! Juventus - Spezia 3-0, rete di Cristiano Ronaldo (JUV) - Gazzetta_it : Ennesimo gol e record: #Ronaldo raggiunge #Pelé nell'Olimpo dei marcatori - SuperSportBlitz : Alvaro Morata, Federico Chiesa & Cristiano Ronaldo struck in the 2nd half to guide Juventus to a 3-0 win over Spezia in Turin #SSFootball - SiaranBolaLive : FT #SerieA Juventus 3-0 Spezia (Morata 62', Chiesa 71', Cristiano Ronaldo 89') - Sokaonline_ : Full Time Juventus 3-0 Spezia ? 62' Alvaro Morata ? 71' Federico Chiesa ? 89' Cristiano Ronaldo… -