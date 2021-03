Juve Spezia, i convocati di Pirlo: c’è Morata, cinque assenti (Di martedì 2 marzo 2021) convocati Juve per lo Spezia: c’è Fagioli, un rientro importante per Pirlo nell’elenco per la 25ª giornata di Serie A Andrea Pirlo ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera con lo Spezia. Presente Alvaro Morata, al rientro dopo l’infezione virale, e Nicolò Fagioli, che ieri non si è allenato per alcuni problemi intestinali. Sempre out Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Arthur, Dybala, mentre rientra dalla squalifica Danilo. Sale per la seconda volta consecutiva Marley Aké dalla Juventus U23. ? Tonight's squad for #JuveSpezia ????#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/IY497ey8ZP — JuventusFC (@Juventusfcen) March 2, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021)per lo: c’è Fagioli, un rientro importante pernell’elenco per la 25ª giornata di Serie A Andreaha diramato l’elenco dei giocatoriper il match di questa sera con lo. Presente Alvaro, al rientro dopo l’infezione virale, e Nicolò Fagioli, che ieri non si è allenato per alcuni problemi intestinali. Sempre out Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Arthur, Dybala, mentre rientra dalla squalifica Danilo. Sale per la seconda volta consecutiva Marley Aké dallantus U23. ? Tonight's squad for #????#FinoAllaFine #Forzapic.twitter.com/IY497ey8ZP —ntusFC (@ntusfcen) March 2, ...

