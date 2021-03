Juve-Spezia 3-0 | Morata | Chiesa e Ronaldo a segno

(Di martedì 2 marzo 2021) Lantus batte lo3-0 nell’anticipo serale della 25esima giornata della Serie A e si riprende il terzo posto solitario in classifica. I bianconeri non brillano nella prima frazione ma vanno vicini al gol in più di un’occasione, in particolare col destro diche centra il palo. Lasblocca il risultato nella ripresa, al 62?. Bernardeschi scappa a sinistra e crossa,è puntuale all’appuntamento con il tocco ravvicinato: 1-0 e gol convalidato dopo una lunghissima quanto inspiegabile revisione del Var. La rete permette ai padroni di casa di giocare con maggiore scioltezza e al 71? arriva il raddoppio. Bernardeschi fugge ancora sulla fascia, dalla sua iniziativa nasce la chance perche al secondo tentativo fa centro: 2-0. All’88’ gloria anche per ...

