Juve, Pirlo sorride: tre possibili recuperi in vista della Lazio (Di martedì 2 marzo 2021) Juve, 3 possibili recuperi verso la Lazio: Pirlo spera di riavere tre giocatori fondamentali nel match contro i biancocelesti La Juve spera di recuperare tre giocatori importanti verso la Lazio. Come analizza il Corriere della Sera, per il match di sabato potrebbero rientrare Chiellini, Bonucci e Cuadrado. Per Pirlo sarebbero tre recuperi fondamentali. Restano invece in dubbio Dybala e Arthur, che potrebbero saltare persino la sfida di Champions League contro il Porto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021), 3verso laspera di riavere tre giocatori fondamentali nel match contro i biancocelesti Laspera di recuperare tre giocatori importanti verso la. Come analizza il CorriereSera, per il match di sabato potrebbero rientrare Chiellini, Bonucci e Cuadrado. Persarebbero trefondamentali. Restano invece in dubbio Dybala e Arthur, che potrebbero saltare persino la sfida di Champions League contro il Porto. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #JuveSpezia! Le sue parole LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : RECAP ?? Le parole di Mister @Pirlo_official pre #JuveSpezia ?? - juventusfc : Domenica di lavoro per i bianconeri al #TrainingCenter Domani alle 14.30 la conferenza stampa di @Pirlo_official… - TommiPans : @SciabolataFFP ma così la vediamo io e te. Semplicemente io non credo che la dirigenza della Juve non accetti di pe… - junews24com : Juve Spezia: Pirlo recupera una pedina fondamentale all'Allianz Stadium - -