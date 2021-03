Joint venture tra Roccheggiani e Airlite, pittura che purifica l’aria ed elimina i virus e i batteri (Di martedì 2 marzo 2021) Come trasformare, in tempo di covid, la tua casa in un bosco che depura l’aria naturalmente, senza nessun consumo, con la pittura Airlite puoi. Infatti 100 metri quadrati dipinti con Airlite riduce l’inquinamento atmosferico come un bosco di 100 metri quadrati. Si tratta di una rivoluzionaria tecnologia 100% naturale, che si applica su ogni tipo di superficie, proprio come una normale pittura. Nata da un’idea di Massimo Bernardoni quasi 20 anni fa, dopo aver registrato 5 brevetti internazionali e prodotto certificazioni in tutto il mondo, che ne attestano le incredibili funzioni, Airlite, già considerata dall’Onu una delle quattro tecnologie migliori al mondo, crea una nuova partnership con la Roccheggiani spa per la realizzazione di ulteriori tecnologie innovative e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 marzo 2021) Come trasformare, in tempo di covid, la tua casa in un bosco che depuranaturalmente, senza nessun consumo, con lapuoi. Infatti 100 metri quadrati dipinti conriduce l’inquinamento atmosferico come un bosco di 100 metri quadrati. Si tratta di una rivoluzionaria tecnologia 100% naturale, che si applica su ogni tipo di superficie, proprio come una normale. Nata da un’idea di Massimo Bernardoni quasi 20 anni fa, dopo aver registrato 5 brevetti internazionali e prodotto certificazioni in tutto il mondo, che ne attestano le incredibili funzioni,, già considerata dall’Onu una delle quattro tecnologie migliori al mondo, crea una nuova partnership con laspa per la realizzazione di ulteriori tecnologie innovative e ...

lifestyleblogit : Joint venture tra Roccheggiani e Airlite, pittura che purifica l'aria ed elimina i virus e i batteri - - fisco24_info : Joint venture tra Roccheggiani e Airlite, pittura che purifica l'aria ed elimina i virus e i batteri: Come trasform… - nonsolofari : #nonsolofari #youngtimer #classiccar #classiccars #anni90 #anni80 #saab #saab9000 #valeo #hella Una delle joint-ve… - Edu8879 : RT @EvoBusItalia: *@DaimlerTruckBus e @VolvoCEGlobal hanno firmato un accordo vincolante per la creazione di una joint venture per lo svilu… - FrancjKicca : RT @MercurioPsi: joint venture #ATAC e #slowfood per la ristorazione legale a bordo delle #Metro -