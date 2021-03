Jodie Comer sarà Giuseppina Bonaparte nel film su Napoleone diretto da Ridley Scott?

(Di mercoledì 3 marzo 2021) L'attricepotrebbe collaborare nuovamente conin occasione delsusembra sia stata scelta come interprete dineldedicato alla vita diche verràda, intitolato Kitbag. L'attrice non avrebbe ancora firmato il contratto, ma le trattative sarebbero quasi concluse. Ilavrà come protagonista Joaquin Phoenix nel ruolo die le riprese dovrebbero iniziare al termine della produzione di House of Gucci....

