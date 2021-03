Jahmil French è morto | la star di Degrassi | The Next Generation aveva 29 anni

Leggi su movieplayer

(Di martedì 2 marzo 2021) L'attore Jamilall'età di 29recitato in serie tv come: Thee Soundtrack.a soli 29e la triste notizia dell'addio all'attore cherecitato in: Theè stata confermata dalla sua agente Gabrille Kachman. In un comunicato viene dichiarato: "Con un cuore pesante posso confermare la morte di un caro amico e di un cliente,. Sarà ricordato da tanti per la sua passione per le arti, il suo impegno nei confronti di questa arte e la sua personalità vibrante. Vi chiedo di ricordare la sua ...