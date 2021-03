Isolata variante nigeriana a Brescia | “Potrebbe resistere ai vaccini”

(Di martedì 2 marzo 2021) Continua l’incubo Covid-19 nel nostro paese: ariscontrata edla. Mutazione scoperta durante una visita di controllo Tra varianti, vaccino e casi in aumento, il Covid-19 è sempre il tema all’ordine del giorno. Daoggi arriva la notizia del riscontro della: ad annunciarlo è il presidente della Società italiana di virologia Arnaldo Caruso. La mutazione del virus è stata scoperta durante una visita di controllo da parte di un cittadinono. In realtà un primo caso era stato riscontrato a Napoli nello scorso febbraio: un professionista rientrato dall’Africa – risultato positivo al Covid-19 dopo un tampone – fu individuato come un portatore del virus con...

Coronavirus,nigeriana. Caruso: 'Si tratta di unarara' Si tratta di 'unarara - ricorda Caruso - Al momento sta evolvendo principalmente in Africa, in Nigeria' appunto, 'ma ci ...... una delle province lombarde più colpite dai contagi e già dichiarata zona 'arancione rafforzato' per l'eccessiva diffusione dellainglese. Il nuovo mutante, B1.525, era stato trovato finora ...A Brescia è stata isolata per la prima volta in Italia la variante nigeriana del Covid, ma a destare preoccupazione è anche la la variante inglese che si sta diffondendo senza freni in Lombardia.Da www.repubblica.it spedali civili di brescia È stata scoperta a Brescia la variante nigeriana del Covid ed è stato isolato il virus. Per la prima volta è stata trovata in febbraio a Napoli, la nuova ...