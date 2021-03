Isolata a Brescia variante nigeriana del Covid

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 2 marzo 2021) Nuovo rilevamento in Italia della ‘’ di Sars-CoV-2, il mutante B1.525 individuato per la prima volta nel nostro Paese a Napoli in febbraio. La nuova identificazione è avvenuta a, dichiarata con la sua provincia zona ‘arancione rafforzato’ per una particolare diffusione dellainglese. Ne dà notizia all’agenzia di stampa Adnkronos Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), ordinario di Microbiologia e microbiologia clinica all’università degli Studina e direttore del Laboratorio di Microbiologia dell’Asst Spedali Civili. Oltre al sequenziamento genetico, “per la prima volta in Italia - ha annunciato l’esperto - abbiamo isolato il virus portatore di queste mutazioni, che preoccupano perché potrebbero conferire resistenza ai vaccini ...