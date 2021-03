Isola dei famosi | Gilles Rocca e i saluti prima della partenza | un messaggio speciale alla sua amata Miriam

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 2 marzo 2021) L’deista per iniziare e per i futuri naufraghi è tempo di. Lo sa beneche nelle scorse ore ha pubblicato un dolce post per salutare tutte le persone che per un po’ non potrà più vedere. In particolare però, l’attore romano ha voluto salutare una persona a cui tiene molto, la suafidanzata. Il 2020 di: un anno di successi Appena un anno fa,saliva sul palco dell’Ariston ma non per cantare. La sua comparsa inattesa nel corso di una delle serate è collegata all’ormai storica lite fra Bugo e Morgan durante la loro esibizione a Sanremo.era infatti apparso davanti alle telecamere nel ruolo di fonico, per ...