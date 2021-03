Isola dei famosi, Daniela Martani fra i concorrenti. La reazione di Selvaggia Lucarelli: “Dovete vergognarvi” (Di martedì 2 marzo 2021) L’Isola dei famosi non è ancora iniziata, ma la sola notizia della partecipazione al reality dell’ex gieffina Daniela Martani accende già le polemiche. Contro di lei si sono scagliati in molti, ma la più agguerrita sembra essere Selvaggia Lucarelli. Sul suo profilo Instagram, la donna ha mostrato tutto il suo disappunto per la scelta della trasmissione Mediaset e ha criticato duramente la futura naufraga. Daniela Martani all’Isola dei famosi: chi è la futura concorrente La notizia della partecipazione di Daniela Martani all’Isola dei famosi non è nuova, ma solo in queste ore la donna ha potuto pubblicare l’annuncio ufficiale sul suo profilo ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 marzo 2021) L’deinon è ancora iniziata, ma la sola notizia della partecipazione al reality dell’ex gieffinaaccende già le polemiche. Contro di lei si sono scagliati in molti, ma la più agguerrita sembra essere. Sul suo profilo Instagram, la donna ha mostrato tutto il suo disappunto per la scelta della trasmissione Mediaset e ha criticato duramente la futura naufraga.all’dei: chi è la futura concorrente La notizia della partecipazione diall’deinon è nuova, ma solo in queste ore la donna ha potuto pubblicare l’annuncio ufficiale sul suo profilo ...

