Irama stasera non canta al Festival di Sanremo 2021: perché, il motivo

perché Irama stasera – 2 marzo – non canta al Festival di Sanremo 2021? Piccolo (o grande, dipende dai punti di vista) cambio di programma per la prima serata della kermesse canora: a causa della positività al Covid di un membro dello staff, il cantante è stato sottoposto a un tampone molecolare di verifica. In attesa del risultato stasera al suo posto si esibirà Noemi. Per ascoltare La genesi del tuo cuore di Irama bisognerà quindi aspettare la seconda serata del Festival di Sanremo 2021, in programma domani. Ovviamente se il tampone darà esito negativo. A comunicare il cambio di programma è stata la Rai.

