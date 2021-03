Irama risultato negativo al tampone dopo che un membro del suo staff era positivo al Covid-19

Leggi su trendit

(Di martedì 2 marzo 2021) Poco fa, undellodi, concorrente del Festival di Sanremo, eraalper il-19. Subito si sono attivate le profilassi sanitarie e i contatti delsono stati sottoposti amolecolare. In via precauzionale, il cantante è stato sostituito da Noemi che gli subentrerà per questa prima serata della kermesse canora., sottopostosi almolecolare, èal-19. In ogni caso, la scaletta di questa sera non subirà altre modifiche e l’esibizione di Noemi è stata confermata. Su RTL 102.5, Claudio Ferrante, manager diha dichiarato ...