Irama non canterà al Festival: membro dello staff positivo al Covid, ecco chi ci sarà al suo posto (Di martedì 2 marzo 2021) Stasera Irama non canterà sul palco dell’Ariston: pare infatti che un membro del suo staff sia risultato positivo al Covid al test antigienico, e che dunque l’artista sia stato sottoposto a tampone molecolare per verifica. Al posto di Irama, questa sera, gli spettatori ascolteranno Noemi, come deciso da sorteggio. Irama, membro del team positivo al Covid: i dettagli Le severissime regole previste dall’organizzazione di Sanremo per contenere la pandemia di Covid-19 impongono continui monitoraggi dello stato di salute dei partecipanti del Festival e dello staff. Appena accertato ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 marzo 2021) Staseranonsul palco dell’Ariston: pare infatti che undel suosia risultatoalal test antigienico, e che dunque l’artista sia stato sottoa tampone molecolare per verifica. Aldi, questa sera, gli spettatori ascolteranno Noemi, come deciso da sorteggio.del teamal: i dettagli Le severissime regole previste dall’organizzazione di Sanremo per contenere la pandemia di-19 impongono continui monitoraggistato di salute dei partecipanti del. Appena accertato ...

trash_italiano : ???? Irama non canterà più stasera per via di un tampone rapido positivo appartenente ad un membro del suo staff. Noe… - tvsorrisi : Irama, che ritmo! È difficile descrivere “La genesi del tuo colore” ma occhio: una canzone così, da lui, non l'avet… - SkyTG24 : Sanremo 2021, positivo un membro dello staff: Irama stasera non canta - IramaRockstar : Raga vi prego ne sto leggendo di tutti i colori. Ma davvero siete così pessimi? Oltre ad essere un cantante è una p… - ehamicamiaemily : RT @flaviaf041: #Amici20 visto che #Irama stasera non ci blessa con la sua presenza voglio dare il giusto spazio a queste barre, soprattutt… -