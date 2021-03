Irama in isolamento: membro dello staff positivo al Covid, sul palco salirà Noemi (Di martedì 2 marzo 2021) Il Festival di Sanremo non comincia questa sera per Irama: il cantante attende il risultato del tampone, questa sera sul palco salirà Noemi. Brutte notizie per tutti coloro che questa sera si attendevano un’esibizione di Irama sul palco dell’Ariston. Il cantante uscito dalla sempre florida scuola di Amici, in questi anni è diventato uno degli artisti più amati ed ascoltati d’Italia. Il suo successo è legato anche alla decisione di abbracciare un genere musicale in voga come il raggeaton e a quella di proporre dei tormentoni estivi per contrastare lo strapotere di Baby K, Giusy Ferreri e i Boomdabash. L’idolo delle ragazzine, però, dovrà rimandare l’appuntamento con il palco più importante d’Italia e rischia di chiudere anzitempo la sua partecipazione ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 2 marzo 2021) Il Festival di Sanremo non comincia questa sera per: il cantante attende il risultato del tampone, questa sera sul. Brutte notizie per tutti coloro che questa sera si attendevano un’esibizione disuldell’Ariston. Il cantante uscito dalla sempre florida scuola di Amici, in questi anni è diventato uno degli artisti più amati ed ascoltati d’Italia. Il suo successo è legato anche alla decisione di abbracciare un genere musicale in voga come il raggeaton e a quella di proporre dei tormentoni estivi per contrastare lo strapotere di Baby K, Giusy Ferreri e i Boomdabash. L’idolo delle ragazzine, però, dovrà rimandare l’appuntamento con ilpiù importante d’Italia e rischia di chiudere anzitempo la sua partecipazione ...

BillboardItalia : A poche ore dall'inizio di #Sanremo2021 un membro dello staff di #Irama è risultato positivo al tampone antigenico.… - RADIOBRUNO1 : Sanremo 2021: Irama salta l’esibizione di questa sera, è in isolamento. Al suo posto ci sarà Noemi #RadioBruno… - fabioviggiano : Accresce la qualità artistica di #Sanremo2021, Irama stasera non potrà esibirsi causa isolamento! - RollingStoneita : Sanremo 2021, Irama in isolamento, stasera al suo posto Noemi #2marzo - radioarcade24 : RADIO ARCADE 24 - FLASH - Sanremo 2021, Irama salta l'esibizione: è in isolamento - -