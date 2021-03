Irama | il cantante salta la prima serata di Sanremo

Leggi su youmovies

(Di martedì 2 marzo 2021) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.2021 inizia con il piede sbagliato per lui: ilstasera non sarà sul palco, come mai? E’ stato sostituito.2021 inizia non proprio nel migliore dei modi per ilche, all’ultimo minuto, è stato costretto a rinunciare ad esibirsi questa sera, come mai? L’attesissimadel Teatro Ariston