“Io e il mio compagno Roberto…”. Maria Teresa Ruta ha aspettato la fine del GF Vip per sganciare la bomba (Di martedì 2 marzo 2021) Il ‘Grande Fratello Vip’ ha chiuso definitivamente i battenti. L’edizione più lunga di sempre, addirittura del mondo come annunciato in puntata da Alfonso Signorini, è stata vinta da Tommaso Zorzi. Ma nonostante la Casa più spiata d’Italia abbia spento definitivamente le sue luci, si continua a parlare dei concorrenti. Qualche ora fa Barbara D’Urso ha ospitato Simone Gianlorenzi, ovvero il marito di Stefania Orlando, una di coloro che sono riuscite a raggiungere la finale. La conduttrice televisiva ha fatto una domanda hot all’uomo, chiedendogli come avessero trascorso la loro prima notte insieme dopo 6 mesi di lontananza. Lui ha solamente detto di essere stato molto vicino alla moglie, ma con Margot, cioè la loro cagnolina, in mezzo al letto. Adesso invece è Maria Teresa Ruta ad aver fatto una rivelazione clamorosa. Non si è recata ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Il ‘Grande Fratello Vip’ ha chiuso definitivamente i battenti. L’edizione più lunga di sempre, addirittura del mondo come annunciato in puntata da Alfonso Signorini, è stata vinta da Tommaso Zorzi. Ma nonostante la Casa più spiata d’Italia abbia spento definitivamente le sue luci, si continua a parlare dei concorrenti. Qualche ora fa Barbara D’Urso ha ospitato Simone Gianlorenzi, ovvero il marito di Stefania Orlando, una di coloro che sono riuscite a raggiungere la finale. La conduttrice televisiva ha fatto una domanda hot all’uomo, chiedendogli come avessero trascorso la loro prima notte insieme dopo 6 mesi di lontananza. Lui ha solamente detto di essere stato molto vicino alla moglie, ma con Margot, cioè la loro cagnolina, in mezzo al letto. Adesso invece èad aver fatto una rivelazione clamorosa. Non si è recata ...

