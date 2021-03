Inzaghi: “Sono certo che faremo una grande gara”. Le condizioni di Schiattarella (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Filippo Inzaghi ha presentato la sfida del turno infrasettimanale con il Verona in conferenza stampa. Il suo Benevento è chiamato a dare una risposta positiva dopo la brutta sconfitta nel derby del Maradona contro il Napoli. L’allenatore giallorosso ha parlato della condizione della squadra, di un possibile turnover e degli avversari di turno. Derby – “Quando si perde una partita la cosa più bella è tornare subito in campo. Siamo pronti, quella col Verona è una gara molto importante, alla nostra portata”. Lapadula – “Sta bene, purtroppo i nostri avversari avranno un giorno in più di riposo. Qualcosa cambierò, vediamo domani se schierarlo o meno dal primo minuto, altrimenti toccherà ad uno tra Gaich e Moncini”. Schiattarella – “Sta molto meglio, se è al 100% domattina giocherà di sicuro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Filippoha presentato la sfida del turno infrasettimanale con il Verona in conferenza stampa. Il suo Benevento è chiamato a dare una risposta positiva dopo la brutta sconfitta nel derby del Maradona contro il Napoli. L’allenatore giallorosso ha parlato della condizione della squadra, di un possibile turnover e degli avversari di turno. Derby – “Quando si perde una partita la cosa più bella è tornare subito in campo. Siamo pronti, quella col Verona è unamolto importante, alla nostra portata”. Lapadula – “Sta bene, purtroppo i nostri avversari avranno un giorno in più di riposo. Qualcosa cambierò, vediamo domani se schierarlo o meno dal primo minuto, altrimenti toccherà ad uno tra Gaich e Moncini”.– “Sta molto meglio, se è al 100% domattina giocherà di sicuro ...

