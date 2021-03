Inter | Bc Partners allo scoperto | ' Vogliamo investire nello sport'

donzauser98 : RT @FabRavezzani: Ultim’ora: Da ambienti vicini alla trattativa viene data ormai per definita la cessione dell’Inter da Suning a BC Partner… - _i_n_d_i_o_ : RT @CalcioFinanza: Stathopoulos (Bc Partners): «Inter? Vogliamo club ai massimi livelli» - serieAnews_com : ??#Inter, parla #Stathopoulos della #BcPartners - lisandeeer : RT @FabRavezzani: Ultim’ora: Da ambienti vicini alla trattativa viene data ormai per definita la cessione dell’Inter da Suning a BC Partner… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ??? #Inter, parla il top manager di #BC: 'Investimenti in club con alte possibilità' ?? L' Intervista rilasciata a #Bloomber… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Partners

MILANO - Nikos Stathopoulos , partner e top manager di BC, fondo di private equity interessato all'ha svelato alcuni dettagli in un'intervista a Bloomberg: " Interesse per l'? Ovviamente non posso commentare accordi non avvenuti ma ...Lo ha detto in un'intervista a Bloomberg Nikos Stathopoulos, partner e top manager di BC, fondo di private equity interessato all'. Il ruolo dei fondi nello sport 'Stiamo approcciando ...Le dichiarazioni di Stathopoulos, top manager del fondo di private equity interessato al club nerazzurro: "Vogliamo investire nello sport" ...In un’intervista a Bloomberg, ha parlato Nikos Stathopoulos, top manager di Bc Partners, il fondo che sta trattando con Suning per l’acquisto dell’Inter. Stathopoulos è partner, presidente del comitat ...