Inizia Sanremo, i 10 momenti indimenticabili della sua storia (Di martedì 2 marzo 2021) Provocazioni e scandali, scene epiche al limite del trash. Se Sanremo 2021 passerà alla storia come il primo Festival senza pubblico, in 70 anni di carriere ci sono stati tanti momenti che hanno fatto clamore. È il 29 gennaio del 1951 quando va in onda la prima edizione. Da lì, il Festival della musica italiana diventerà immortale. Tra successi e performance memorabili, ecco un viaggio attraverso alcuni dei momenti più epici della manifestazione, perché comunque vada – come recitava la sigla di qualche anno fa – Sanremo è Sanremo. 1978: la prima volta del sesso a Sanremo Un anno storico per la competizione. Sul palco, tra gli altri, si presentò Rino Gaetano con il suo brano Gianna. In scena con un frac attillato, una tuba nera e ai ... Leggi su newsagent (Di martedì 2 marzo 2021) Provocazioni e scandali, scene epiche al limite del trash. Se2021 passerà allacome il primo Festival senza pubblico, in 70 anni di carriere ci sono stati tantiche hanno fatto clamore. È il 29 gennaio del 1951 quando va in onda la prima edizione. Da lì, il Festivalmusica italiana diventerà immortale. Tra successi e performance memorabili, ecco un viaggio attraverso alcuni deipiù epicimanifestazione, perché comunque vada – come recitava la sigla di qualche anno fa –. 1978: la prima volta del sesso aUn anno storico per la competizione. Sul palco, tra gli altri, si presentò Rino Gaetano con il suo brano Gianna. In scena con un frac attillato, una tuba nera e ai ...

