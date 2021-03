Inizia il Festival di Sanremo 2021 | il discorso di Amadeus e l’arrivo di Fiorello

Leggi su chedonna

(Di martedì 2 marzo 2021) Prende il via ildifa il suo ingresso in una platea vuota. Ma la vera star è. Leggiamo insieme qualcosa di più. Applausi registrati da casa, poltrone vuote, un teatro Ariston come non lo avevamo mai visto! Questo è quello che ci appare davanti ad un primo acchito del L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it