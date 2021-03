Influenze cinesi, Ue non può essere impreparata. Scrive Dreosto (Lega) (Di martedì 2 marzo 2021) Tra le innumerevoli conseguenze della pandemia Covid-19 vi è stato un significativo incremento dei tentativi di destabilizzazione e di interferenze di Paesi terzi nei confronti delle nazioni europee più colpite dal virus, compresa l’Italia. Sin da quando sono stato nominato membro titolare della Commissione del Parlamento europeo sulle ingerenze straniere nei processi democratici dell’Unione europea, mi sono sempre battuto perché si facesse luce sul ruolo della Cina nelle campagne di propaganda, disinformazione e sugli interessi cinesi nei confronti degli asset strategici italiani ed europei. Giustamente si era posto l’accento anche sulle interferenze russe ma erroneamente si trattava sempre la Cina come attore di seconda categoria. I recenti report del Copasir e dell’intelligence italiana dimostrano invece come certi atteggiamenti di Pechino debbano ... Leggi su formiche (Di martedì 2 marzo 2021) Tra le innumerevoli conseguenze della pandemia Covid-19 vi è stato un significativo incremento dei tentativi di destabilizzazione e di interferenze di Paesi terzi nei confronti delle nazioni europee più colpite dal virus, compresa l’Italia. Sin da quando sono stato nominato membro titolare della Commissione del Parlamento europeo sulle ingerenze straniere nei processi democratici dell’Unione europea, mi sono sempre battuto perché si facesse luce sul ruolo della Cina nelle campagne di propaganda, disinformazione e sugli interessinei confronti degli asset strategici italiani ed europei. Giustamente si era posto l’accento anche sulle interferenze russe ma erroneamente si trattava sempre la Cina come attore di seconda categoria. I recenti report del Copasir e dell’intelligence italiana dimostrano invece come certi atteggiamenti di Pechino debbano ...

