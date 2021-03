Indira Varma entra nel cast della serie Disney+ su Obi-Wan Kenobi; le notizie del 2 marzo

(Di martedì 2 marzo 2021)sunellatv su Obi-Waning 2reduce da Game of Thrones e For Life, èta neltv prequel di Star Wars dedicata a Obi-Wancon nelEwan McGregor e Hayden Christensen. Naturalmente non ci sono dettagli sul ruolo die sullain generale che vedrà Christensen riprendere il ruolo di Darth Vader e che dovrebbe essere ambientata tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova speranza rispetto i film di Star Wars. Deborah Chow che ha diretto due episodiprima stagione di ...

CAST : Ewan McGregor, Hayden Christensen,Varna. TRAMA : La serie sarà ambientata otto anni dopo quanto accade nel terzo episodio della saga cinematografica, mostrando il cavaliere jedi su ...Secondo Deadline , la star de Il Trono di Spade e For Lifeaffiancherà il protagonista Ewan McGregor e Hayden Christensen , quest'ultimo nuovamente nei panni di Anakin Skywalker, l'...Indira Varma nella serie tv su Obi Wan Kenobi di Disney+, le altre notizie dai cast delle serie tv come The Walking Dead, True Stroy ...Indira Varma entra nel cast dello show su Obi-Wan. L'attrice è famosa per aver interpretato Ellaria Sand nella serie de Il Trono di Spade ...