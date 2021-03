Incidente a Treviso, la figlia di sei anni si è stretta alle gambe della madre, ma Stefania è morta (Di martedì 2 marzo 2021) Non ce l’ha fatta Stefania Bonaldo, psicologa trevigiana di 39 anni che si è schiantata con la sua auto. A bordo c’era anche sua figlia piccola di soli sei anni. Incidente mortale sulla provinciale di Via Baldroco in provincia di Treviso: la vittima è Stefania Bonaldo, 39 anni di origine trevigiana che viaggiava in automobile con la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 2 marzo 2021) Non ce l’ha fattaBonaldo, psicologa trevigiana di 39che si è schiantata con la sua auto. A bordo c’era anche suapiccola di soli seile sulla provinciale di Via Baldroco in provincia di: la vittima èBonaldo, 39di origine trevigiana che viaggiava in automobile con la L'articolo proviene da Leggilo.org.

