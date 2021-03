Inail: “Rifiutare il vaccino è un diritto”. Tutele garantite anche per il personale sanitario che rifiuta la somministrazione (Di martedì 2 marzo 2021) Gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino anti-Covid e poi si contagiano in corsia hanno diritto alle Tutele previste per l’infortunio sul lavoro: ad esempio l’indennità economica e l’assistenza sanitaria a carico dello Stato, o il mancato conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto. Ma potrebbe essere loro negato il risarcimento del danno da parte del datore. A dirlo è la Direzione centrale rapporto assicurativo dell’Inail (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), rispondendo al quesito posto dalla Direzione territoriale di Genova sul caso di 15 infermieri del Policlinico San Martino, che a gennaio avevano contratto il Sars-CoV-2 dopo aver scelto di non ricevere la dose di vaccino Pfizer loro destinata . Comportamento censurato dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Gli operatori sanitari cheno ilanti-Covid e poi si contagiano in corsia hannoallepreviste per l’infortunio sul lavoro: ad esempio l’indennità economica e l’assistenza sanitaria a carico dello Stato, o il mancato conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto. Ma potrebbe essere loro negato il risarcimento del danno da parte del datore. A dirlo è la Direzione centrale rapporto assicurativo dell’(Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), rispondendo al quesito posto dalla Direzione territoriale di Genova sul caso di 15 infermieri del Policlinico San Martino, che a gennaio avevano contratto il Sars-CoV-2 dopo aver scelto di non ricevere la dose diPfizer loro destinata . Comportamento censurato dal ...

