In Sicilia Micciché chiede di vaccinare i deputati e i dipendenti dell’Assemblea regionale: “Dobbiamo discutere il bilancio” (Di martedì 2 marzo 2021) Una richiesta “precauzionale“. Con quest’aggettivo in Sicilia motivano l’istanza indirizzata dal presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Gianfranco Micciché, all’assessore alla Salute, Ruggero Razza. Oggetto della richiesta: somministrare il preziosissimo vaccino anti-Covid ai componenti e ai dipendenti dell’Ars. Il ché vuol dire vaccinare circa 300 persone, compresi ovviamente i 70 consiglieri regionali che in Sicilia si chiamano deputati e dunque “onorevoli“. Il Parlamento più antico d’Europa, insomma, vuole essere pure il primo Covid free del mondo. Ma come? Da settimane in tutta Italia si discute se sia meglio vaccinare prima gli over 80 e i lavoratori fragili, più esposti agli effetti mortali del virus, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Una richiesta “precauzionale“. Con quest’aggettivo inmotivano l’istanza indirizzata dal presidentena, Gianfranco, all’assessore alla Salute, Ruggero Razza. Oggetto della richiesta: somministrare il preziosissimo vaccino anti-Covid ai componenti e aidell’Ars. Il ché vuol direcirca 300 persone, compresi ovviamente i 70 consiglieri regionali che insi chiamanoe dunque “onorevoli“. Il Parlamento più antico d’Europa, insomma, vuole essere pure il primo Covid free del mondo. Ma come? Da settimane in tutta Italia si discute se sia meglioprima gli over 80 e i lavoratori fragili, più esposti agli effetti mortali del virus, ...

