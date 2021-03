In elicottero a Parzanica per i vaccini Il grazie dei «nonni» isolati dalla frana (Di martedì 2 marzo 2021) «A noi basta il vostro sorriso e siamo già contenti»: così gli operatori hanno risposto agli anziani di Parzanica raggiunti nella mattinata di martedì 2 marzo in elicottero per la somministrazione dei vaccini anti Covid nel paese isolato dalla frana sul lago d’Iseo. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 2 marzo 2021) «A noi basta il vostro sorriso e siamo già contenti»: così gli operatori hanno risposto agli anziani diraggiunti nella mattinata di martedì 2 marzo inper la somministrazione deianti Covid nel paese isolatosul lago d’Iseo.

