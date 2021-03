In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Marzo: Dpcm, ancora tu. Sacrificata la scuola. Draghi si nasconde (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sulla scuola è un “Dpcm-Pilato”. Triplicati i casi di variante inglese Le varianti corrono, quella inglese è ormai “prevalente”, ha triplicato dal 17,8 al 54% tra il 5 e il 18 febbraio. Aumentano i contagi (+33% nell’ultima settimana) e i malati in terapia intensiva (+8,4% in 7 giorni). Così il compagno Roberto Speranza si è ritrovato a Palazzo Chigi con l’azzurra Mariastella Gelmini per illustrare il di Alessandro Mantovani Emeritocrazia di Marco Travaglio Non so voi, ma io sono seriamente preoccupato per l’emerito Sabino Cassese, scomparso dai radar da alcuni giorni: più o meno da quando, dopo l’annuncio “Mai più Dpcm, solo decreti”, si è saputo che Draghi stava per firmare il primo Dpcm, che conferma e anzi inasprisce l’ultimo di Conte. Sappiamo bene quali atroci sintomi provochi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sullaè un “-Pilato”. Triplicati i casi di variante inglese Le varianti corrono, quella inglese è ormai “prevalente”, ha triplicato dal 17,8 al 54% tra il 5 e il 18 febbraio. Aumentano i contagi (+33% nell’ultima settimana) e i malati in terapia intensiva (+8,4% in 7 giorni). Così il compagno Roberto Speranza si è ritrovato a Palazzo Chigi con l’azzurra Mariastella Gelmini per illustrare il di Alessandro Mantovani Emeritocrazia di Marco Travaglio Non so voi, ma io sono seriamente preoccupato per l’emerito Sabino Cassese, scomparso dai radar da alcuni giorni: più o meno da quando, dopo l’annuncio “Mai più, solo decreti”, si è saputo chestava per firmare il primo, che conferma e anzi inasprisce l’ultimo di Conte. Sappiamo bene quali atroci sintomi provochi ...

