In Campania già distribuite 100 mila card di avvenuta vaccinazione. De Luca: Ne stamperemo 4 milioni (Di martedì 2 marzo 2021) “Abbiamo già distribuito le prime 100 mila card di avvenuta vaccinazione per chi ha fatto le due dosi di vaccino. stamperemo altre 4 milioni di card”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto in collegamento video agli Stati generali del Turismo in corso a Sorrento (Napoli). La card, ha spiegato De Luca, “è una tessera con microchip che garantisce l’anonimato ma che, avvicinata al cellulare, può certificare l’avvenuta vaccinazione e dove e quando è stata fatta. stamperemo altre 4 milioni di card di avvenuta vaccinazione e credo che questo possa ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021) “Abbiamo già distribuito le prime 100diper chi ha fatto le due dosi di vaccino.altre 4di”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo De, intervenuto in collegamento video agli Stati generali del Turismo in corso a Sorrento (Napoli). La, ha spiegato De, “è una tessera con microchip che garantisce l’anonimato ma che, avvicinata al cellulare, può certificare l’e dove e quando è stata fatta.altre 4didie credo che questo possa ...

Ultime Notizie dalla rete : Campania già Ossigeno, Federfarma acquista bombole, a disposizione della Regione. ... un cospicuo numero di bombole, messo a disposizione della Regione Campania con la quale è stato ... Si tratta di un quantitativo che va ad aggiungersi a quelle già nel circuito ordinario di ...

Scuola Campania: la Regione conta di terminare le vaccinazioni per il 14 marzo "La Campania è la Regione che al momento ha vaccinato più personale scolastico, docente e non. I ... circa 120.000 hanno fatto l'adesione e abbiamo già vaccinato circa 50.000 persone, tra personale ...

