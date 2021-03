In arrivo il nuovo Dpcm, il Governo incontra gli Enti locali (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto un incontro in videoconferenza tra Governo ed Enti locali in vista del varo del nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid. PresEnti a Palazzo Chigi il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. All’incontro hanno preso parte anche il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli.“Il Governo ci ha comunicato che siamo davanti a una risalita dei contagi con l’incidenza delle varianti anche su fasce di età più basse. Due condizioni che impongono di valutare la chiusura, da parte delle regioni, delle scuole, a determinate ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto un incontro in videoconferenza traedin vista del varo delsulle misure anti-Covid. Presa Palazzo Chigi il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. All’incontro hanno preso parte anche il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro e il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli.“Ilci ha comunicato che siamo davanti a una risalita dei contagi con l’incidenza delle varianti anche su fasce di età più basse. Due condizioni che impongono di valutare la chiusura, da parte delle regioni, delle scuole, a determinate ...

