In Argentina potrebbe essere stato riportato alla luce il più antico titanosauro mai scoperto. Un enorme dinosauro è stato riportato alla luce in Argentina e potrebbe essere il più antico titanosauro mai scoperto. Lo riporta l'Independent. Dalle prime analisi dei ricercatori, il titanosauro fossilizzato vagava in quella che oggi è la Patagonia 140 milioni di anni fa, all'inizio del periodo Cretaceo. La scoperta lascerebbe intendere che i titanosauri, dinosauri erbivori dal lungo collo, sono vissuti più a lungo di quanto non si pensasse. "Fossili così antichi sono molto rari" ha commentato Pablo Gallina del National Scientific and Technical Research Council, come racconta l'Independent. L'esemplare - scoperto sette anni fa nella provincia di Neuqué, nella Patagonia

