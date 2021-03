Il Volo | morto il papà di Ignazio Boschetto

Leggi su vanityfair

(Di martedì 2 marzo 2021) Vito Boschetto è morto domenica, ma la notizia è trapelata solo due giorni più tardi. Il papà di Ignazio Boschetto, tenorino de Il Volo, pare essersi spento per un malore improvviso, di cui il figlio e la famiglia non hanno voluto dire. Ignazio Boschetto non ha celebrato via social la memoria del padre, non sul proprio profilo privato non su quello del trio lanciato da Antonella Clerici.