Il visionario progetto di un hotel incastonato nelle montagne dell’Alto Adige

(Di martedì 2 marzo 2021) (Foto: Designboom)Quando si dice: riscoprire lo spirito della montagna, ritrovare il contatto con la terra. Sembrano essere queste le ispirazioni che guidano ildall’aria futuristica proposto da due architetti per il restyling di unsui monti. Siamo a Lutago, un classico paesino in provincia di Bolzano: Markus Hinteregger ed Elias Lahner hanno provato a immaginare di ampliare una struttura ricettiva che esiste già creando delle grandi stanze incastonate nella montagna, sormontate da bolle di vetro che seguono i profili dolci della pendenza e che si fondono completamente con il paesaggio. Ilè stato condiviso dai due ideatori sul sito Designboom, che ha una sezione in cui raccoglie auto-candidature come questa, nata grazie a un concorso indetto dai proprietari ...