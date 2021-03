Il vaccino russo Sputnik V funziona ed è sicuro: la conferma dello Spallanzani di Roma (Di martedì 2 marzo 2021) Il vaccino russo Sputnik V funziona ed è sicuro. Secondo il parere dell’Istituto Spallanzani di Roma, il vaccino anti Covid russo Sputnik V presenta “un ottimo profilo di sicurezza a breve termine e così quelli di immunogenicità che sono comparabili a quelli di vaccini genetici già autorizzati per uso clinico”. Ma per il via libera anche in Italia c’è bisogno prima dell’approvazione dell’Ema. Mentre si attende il via libera dell’Ema al vaccino anti Covid di Johnson & Johnson, che potrebbe arrivare già a metà marzo, e mentre procede, seppur a rilento, la campagna di vaccinazione in Italia e in Europa, arriva dall’Istituto Spallanzani di Roma una buona notizia sul ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 2 marzo 2021) Iled è. Secondo il parere dell’Istitutodi, ilanti CovidV presenta “un ottimo profilo di sicurezza a breve termine e così quelli di immunogenicità che sono comparabili a quelli di vaccini genetici già autorizzati per uso clinico”. Ma per il via libera anche in Italia c’è bisogno prima dell’approvazione dell’Ema. Mentre si attende il via libera dell’Ema alanti Covid di Johnson & Johnson, che potrebbe arrivare già a metà marzo, e mentre procede, seppur a rilento, la campagna di vaccinazione in Italia e in Europa, arriva dall’Istitutodiuna buona notizia sul ...

