Il vaccino russo Sputnik in 40 Paesi nel mondo. Perché non in Europa (Di martedì 2 marzo 2021) Tutti vogliono Sputnik V. Mezza Europa lo invoca, di fronte a frigoriferi ancora troppo vuoti. Ma il percorso ufficiale del vaccino russo in Ue non è neppure iniziato, tra ritardi, presunte incomprensioni e probabili strategie. Ad oggi, siamo solo alla fase preliminare e non ci sono elementi per prevedere come andrà a finire. Niente a che vedere con la facilità con cui Sputnik V ha ottenuto l'autorizzazione per uso emergenziale in quasi quaranta Paesi del mondo, dall'Argentina all'Ungheria, dalla Guinea agli Emirati Arabi Uniti. Lo ha fatto in base ad accordi stretti tra il Russian Direct Investment Fund (RDIF), il fondo sovrano russo che ha finanziato la scoperta dei vaccini, e i singoli Paesi, le cui agenzie del farmaco hanno ...

