Il vaccino anti-coronavirus? "Ai già infettati una sola dose" (Di martedì 2 marzo 2021) Francesca Bernasconi Il presidente del Consiglio superiore di sanità annuncia una circolare del Ministero che prevede una sola dose di vaccino per le persone già infettate dal Covid-19 Una sola dose di vaccini per le persone che in passato hanno già contratto il Covid-19. Lo ha annunciato Franco Locatelli, durante la conferenza stampa tenuta per esporre le misure contenute nel nuovo Dpcm firmato oggi da Mario Draghi, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) ha precisato, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi: "Per quanto riguarda i soggetti già infettati in passato domani verrà diffusa una circolare del ministero per la quale vi è stato un parere formulato sia dall'Aifa che dal Css ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Francesca Bernasconi Il presidente del Consiglio superiore di sanità annuncia una circolare del Ministero che prevede unadiper le persone già infettate dal Covid-19 Unadi vaccini per le persone che in passato hanno già contratto il Covid-19. Lo ha annunciato Franco Locatelli, durante la conferenza stampa tenuta per esporre le misure contenute nel nuovo Dpcm firmato oggi da Mario Draghi, che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) ha precisato, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi: "Per quanto riguarda i soggetti giàin passato domani verrà diffusa una circolare del ministero per la quale vi è stato un parere formulato sia dall'Aifa che dal Css ...

