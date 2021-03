Il Telegraph esalta la rivoluzione psicologica di Ancelotti | ha cambiato la testa dell’Everton

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 2 marzo 2021) Gol di Richarlison, parata al novantesimo di Pickford. Uno a zero al Southampton. Everton a pari punti col Liverpool e in piena lotta per l’Europa. “si gira verso la sua panchina, stavolta non sta bevendo il tè. Stringe il pugno, emette un ruggito gutturale, e dice ai suoi giocatori che è ora di andare a prendersi la Champions”. È la cronaca del. Che sottolinea risultato e reazione del serafico Carletto, “più turbolenta di quanto non fosse stata ad Anfield una settimana prima, quandoera sereno mentre i suoi giocatori impazzivano”. Perché “questa non è stata una vittoria memorabile, o particolarmente affascinante, ma in termini di tempismo, contesto e impegno, ha avuto lo stesso peso”. Sono punti pesantissimi: l’Everton è a due punti dal West Ham quarto, ma ha ancora una partita da giocare. E ora conta la ...