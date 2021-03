(Di martedì 2 marzo 2021) L’analisi pre-match apparsa su chelseafc.com – il sito ufficiale del Chelsea – non sembrava particolarmente urticante: “Anche le azioni del capitano del Man United saranno nuovamente sotto esame dopo l’episodio con Jamal Lascelles lo scorso fine settimana. Negli ultimi incontri del Chelsea il difensore centrale dei Red Devils è sopravvissuto alle revisioni della Var su un potenziale fallo da rigore su Cesar Azpilicueta e su uno scontro violento con Michy Batshuayi che potrebbero aver influito sul risultato”. Solo che Solskjaer, dopo lo 0-0 e un po’ di polemiche per un rigore non assegnato alla sua squadra, se ne è poi lamentato in tv, accusando il Chelsea di aver condizionatol’arbitraggio. L’idea è che quel pezzo facesse parte di un grande piano del Chelsea, impegnato in una nuova. Ora, spiega il ...

napolista : Il Telegraph: così i club usano i siti ufficiali per fare guerra psicologica Il caso Chelsea è solo l’inizio: le s… -

Ultime Notizie dalla rete : Telegraph così

Il Messaggero

Un datobasso non si vedeva da 20 anni. Per quanto riguarda le fasce d'età colpite: nei bimbi ... piuttosto che in inverno ' , ha detto ancora Edmunds al. Nella maggior parte degli anni ...Un datobasso non si vedeva da 20 anni. Per quanto riguarda le fasce d'età colpite: nei bimbi ... piuttosto che in inverno ' , ha detto ancora Edmunds al. Nella maggior parte degli anni ...