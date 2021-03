Il Senatore e il Principe (Di martedì 2 marzo 2021) È di prassi negli Stati Uniti che un ex presidente, ormai ritirato dalla politica attiva, vada in giro a fare conferenze a suon di decine di migliaia di dollari. Ma anche se si è ritirato dalla politica resta a vita un “servitore dello Stato”, nel senso che l’agenzia che lo rappresenta deve stare attenta alle implicazioni che possa avere, fare una conferenza in un posto piuttosto che davanti a un leader di un altro paese. Queste agenzie leggono i giornali, si informano sugli interlocutori, fanno valutazioni sulle ripercussioni per il proprio rappresentato e per il suo paese di accettare o meno un invito a comparire pubblicamente. Da noi è qualcosa di recente, e abbastanza rara questa dinamica perché, a differenza degli Stati Uniti, nessuno si ritira mai sul serio dalla politica. Per esempio, qualcuno che è stato primo ministro, poi resta Senatore e alleato di un ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) È di prassi negli Stati Uniti che un ex presidente, ormai ritirato dalla politica attiva, vada in giro a fare conferenze a suon di decine di migliaia di dollari. Ma anche se si è ritirato dalla politica resta a vita un “servitore dello Stato”, nel senso che l’agenzia che lo rappresenta deve stare attenta alle implicazioni che possa avere, fare una conferenza in un posto piuttosto che davanti a un leader di un altro paese. Queste agenzie leggono i giornali, si informano sugli interlocutori, fanno valutazioni sulle ripercussioni per il proprio rappresentato e per il suo paese di accettare o meno un invito a comparire pubblicamente. Da noi è qualcosa di recente, e abbastanza rara questa dinamica perché, a differenza degli Stati Uniti, nessuno si ritira mai sul serio dalla politica. Per esempio, qualcuno che è stato primo ministro, poi restae alleato di un ...

Per esempio, qualcuno che è stato primo ministro, poi resta senatore e alleato di un governo in carica. A maggior ragione dovrebbe esserci allora attenzione su dove si va e con chi si parla. Sul caso ...