Il Sanremo dei Dellai dedicato al nonno scomparso poco tempo fa

"Io sono Luca" è il brano del duo Dellai che sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo nella categorie Nuove Proposte. "Io sono Luca", il brano dei Dellai in gara al Festival Con il brano "Io sono Luca", i Dellai si preparano a partecipare al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Il duo composto dai gemelli Luca e Matteo Dellai con il brano in gara ha voluto raccontare quell'età tanto euforica quanto delicata, gli scudi e le protezioni che i giovani si creano quando nella vita arrivano quei problemi che sembrano invalicabili. La canzone sanremese parla proprio di Luca, coautore e protagonista di un brano che, in fondo, rispecchia tutti noi, con le paure e le sfide di tutti i giorni. "Tutti siamo Luca. Tutti siamo caduti e abbiamo imparato a planare per non cadere ...

