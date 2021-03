Il ristorante giapponese stellato più alto al mondo è in Svizzera (Di martedì 2 marzo 2021) Il ristorante The Japanese by The Chedi ad Andermatt ha guadagnato quest’anno la sua prima stella Michelin, diventando il ristorante giapponese stellato più alto al mondo, visto che è a 2300 metri sul livello del mare. Notizia curiosa, se si pensa che è in Europa e a sole due ore da Milano. Ma perché portare la cucina giapponese sulle Alpi? La risposta dello chef è spontanea: «Perché no! Il Giappone è anche famoso per essere una destinazione di montagna grazie ai suoi paesaggi suggestivi e ai lunghi inverni nevosi. Inoltre The Chedi Andermatt ha una filosofia prettamente asiatica e come tale anche l’intero concetto di accoglienza che caratterizza l’hotel è una fusione tra l’ospitalità asiatica e quella Svizzera. Il Japanese by The Chedi Andermatt, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 2 marzo 2021) IlThe Japanese by The Chedi ad Andermatt ha guadagnato quest’anno la sua prima stella Michelin, diventando ilpiùal, visto che è a 2300 metri sul livello del mare. Notizia curiosa, se si pensa che è in Europa e a sole due ore da Milano. Ma perché portare la cucinasulle Alpi? La risposta dello chef è spontanea: «Perché no! Il Giappone è anche famoso per essere una destinazione di montagna grazie ai suoi paesaggi suggestivi e ai lunghi inverni nevosi. Inoltre The Chedi Andermatt ha una filosofia prettamente asiatica e come tale anche l’intero concetto di accoglienza che caratterizza l’hotel è una fusione tra l’ospitalità asiatica e quella. Il Japanese by The Chedi Andermatt, ...

FatCatsToy : Se sto chiedendo a un altro di consigliarmi un buon ristorante giapponese e tu intervieni con 'MA MAGNATE DU FETTUC… - Paolo_Silves : @hassan_riccardo @Glen63790359 @Anadiomene_ Il sushi è composto da proteine magre, grassi buoni e carboidrati compl… - tinyvxlma : @heavilystrong ristorante non saprei, però c'è tipo un hotel che ti fa vivere un'esperienza giapponese praticamente… - heavilystrong : @tinyvxlma ora mi chiedo se in giro per l'Italia ci sia un ristorante giapponese che abbia lo stile giapponese delle case tradizionali - heavilystrong : @tinyvxlma mi sono ricordata del fatto che quando dovevo andare per la prima volta a mangiare in un ristorante giap… -