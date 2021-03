Il Presidente Draghi firma il nuovo Dpcm (Di martedì 2 marzo 2021) Il Presidente Mario Draghi ha firmato oggi il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. Il Dpcm sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore Leggi su periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021) IlMariohato oggi ildecreto deldel Consiglio dei ministri () che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. Ilsarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore

