Il presidente dell’Accademia dei Lincei parla del rischio di una quarta ondata (Di martedì 2 marzo 2021) «Io non sono preoccupato soltanto per la terza ondata che è in corso, ma inizio a temere per la quarta che potrebbe arrivare il prossimo inverno». Giorgio Parisi, presidente dell’Accademia nazionale dei Lincei, guarda già avanti, alla futura possibile minaccia, mentre in questi giorni la curva dei contagi in Italia è in netta risalita. Il fisico spiega al Corriere che la seconda ondata ancora non è finita, «quindi si può discutere se si tratti di una recrudescenza di quella o di una fase successiva. In ogni caso ha senso chiamarla terza ondata perché ha caratteristiche diverse: le varianti». Ma se dovessero spuntarne di nuove «che sfuggono ai vaccini attuali è necessaria una campagna vaccinale di richiamo a dicembre-gennaio». Però, «bisogna pensarla ora». Sono le ... Leggi su linkiesta (Di martedì 2 marzo 2021) «Io non sono preoccupato soltanto per la terzache è in corso, ma inizio a temere per lache potrebbe arrivare il prossimo inverno». Giorgio Parisi,nazionale dei, guarda già avanti, alla futura possibile minaccia, mentre in questi giorni la curva dei contagi in Italia è in netta risalita. Il fisico spiega al Corriere che la secondaancora non è finita, «quindi si può discutere se si tratti di una recrudescenza di quella o di una fase successiva. In ogni caso ha senso chiamarla terzaperché ha caratteristiche diverse: le varianti». Ma se dovessero spuntarne di nuove «che sfuggono ai vaccini attuali è necessaria una campagna vaccinale di richiamo a dicembre-gennaio». Però, «bisogna pensarla ora». Sono le ...

