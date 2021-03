Il Ppe domani cambierà le sue regole. Ecco cosa potrebbero fare Orban e Salvini (Di martedì 2 marzo 2021) Sono passate solo due settimane da quando Népsava, uno dei più popolari giornali ungheresi, sulla carta indipendente ma ormai da anni retto sui finanziamenti del governo di Viktor Orban, titolava in prima pagina: “Fidesz sarà rimpiazzata dalla famiglia di Salvini”. Non è che il leader della Lega vuole fare le scarpe al suo (ex?) alleato dentro al Ppe (Partito popolare europeo)? Quel dubbio sibillino rilanciato a tambur battente dalla stampa filogovernativa ungherese inizia ora a prendere forma. In queste ore i vertici del Ppe sono riuniti per soppesare una decisione che può cambiare il corso dei popolari a Bruxelles. domani mattina il gruppo parlamentare potrebbe votare una modifica al regolamento che permetterebbe di sospendere un partito membro da qualsiasi attività. Nel mirino c’è proprio il partito di ... Leggi su formiche (Di martedì 2 marzo 2021) Sono passate solo due settimane da quando Népsava, uno dei più popolari giornali ungheresi, sulla carta indipendente ma ormai da anni retto sui finanziamenti del governo di Viktor, titolava in prima pagina: “Fidesz sarà rimpiazzata dalla famiglia di”. Non è che il leader della Lega vuolele scarpe al suo (ex?) alleato dentro al Ppe (Partito popolare europeo)? Quel dubbio sibillino rilanciato a tambur battente dalla stampa filogovernativa ungherese inizia ora a prendere forma. In queste ore i vertici del Ppe sono riuniti per soppesare una decisione che può cambiare il corso dei popolari a Bruxelles.mattina il gruppo parlamentare potrebbe votare una modifica al regolamento che permetterebbe di sospendere un partito membro da qualsiasi attività. Nel mirino c’è proprio il partito di ...

Magnacaura : RT @Miti_Vigliero: Il Ppe fa un altro passo contro Orban (e contro Salvini) Domani l'ok alla regola per sospendere un'intera delegazione:… - Miti_Vigliero : Il Ppe fa un altro passo contro Orban (e contro Salvini) Domani l'ok alla regola per sospendere un'intera delegazi… - gierrenne : RT @formichenews: ????Orban minaccia di lasciare il Ppe. In caso, è pronta la Lega, ormai convertita all'europeismo. Domani la decisione del… - Angela3v999 : RT @formichenews: ????Orban minaccia di lasciare il Ppe. In caso, è pronta la Lega, ormai convertita all'europeismo. Domani la decisione del… - formichenews : ????Orban minaccia di lasciare il Ppe. In caso, è pronta la Lega, ormai convertita all'europeismo. Domani la decision… -

Ultime Notizie dalla rete : Ppe domani Il Ppe fa un altro passo contro Orban (e contro Salvini) La mossa del Ppe - domani le nuove regole dovrebbero essere approvate con ampia maggioranza - è atto più che simbolico destinato non solo a rinfocolare le polemiche contro gli ungheresi di Fidesz ma ...

Orban minaccia di lasciare il Ppe. In caso, arriva Salvini ...automaticamente nel PPE perché FI ne era già membro. Salvini sceglierà il percorso del nuovo partito insieme a Forza Italia o quello della adesione diretta? Molto dipende da cosa succede domani: se i ...

Il Ppe fa un altro passo contro Orban (e contro Salvini) L'HuffPost Qualità dell'aria Monte Romano Domani - Inquinamento Le particelle di dimensioni inferiori costituiscono un pericolo maggiore per la salute umana, in quanto possono penetrare in profondità nell'apparato respiratorio. In prima approssimazione: le ...

Cassino, disposta la chiusura delle scuole fino al 14 marzo Da domani, 3 marzo, sino a domenica 14, tutte le scuole della città dovranno restare chiuse. Lo dispone una specifica ...

La mossa delle nuove regole dovrebbero essere approvate con ampia maggioranza - è atto più che simbolico destinato non solo a rinfocolare le polemiche contro gli ungheresi di Fidesz ma ......automaticamente nelperché FI ne era già membro. Salvini sceglierà il percorso del nuovo partito insieme a Forza Italia o quello della adesione diretta? Molto dipende da cosa succede: se i ...Le particelle di dimensioni inferiori costituiscono un pericolo maggiore per la salute umana, in quanto possono penetrare in profondità nell'apparato respiratorio. In prima approssimazione: le ...Da domani, 3 marzo, sino a domenica 14, tutte le scuole della città dovranno restare chiuse. Lo dispone una specifica ...