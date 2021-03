Il potere in Italia cambia volto, è sempre meno politico (Di martedì 2 marzo 2021) Il potere in Italia sta decisamente cambiando volto. È in atto una sterilizzazione sempre più marcata del controllo politico anche sulla gestione della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico, oltre che su economia, finanza e giustizia come già era evidente da tempo. A segnalare questo ulteriore slittamento ci sono alcune recenti nomine. L’ultima in ordine di tempo è quella di un militare, Francesco Paolo Figliuolo, a commissario per l’emergenza Covid. Poco prima, a Franco Gabrielli - prefetto e capo della polizia - era stata affidata la delega che attribuisce il controllo politico sulla sicurezza della Repubblica e, dunque, su intelligence e servizi segreti. A ciò si deve aggiungere che, come è noto, al ministero dell’Interno - l’apparato che controlla l’ordine ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) Ilinsta decisamentendo. È in atto una sterilizzazionepiù marcata del controlloanche sulla gestione della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico, oltre che su economia, finanza e giustizia come già era evidente da tempo. A segnalare questo ulteriore slittamento ci sono alcune recenti nomine. L’ultima in ordine di tempo è quella di un militare, Francesco Paolo Figliuolo, a commissario per l’emergenza Covid. Poco prima, a Franco Gabrielli - prefetto e capo della polizia - era stata affidata la delega che attribuisce il controllosulla sicurezza della Repubblica e, dunque, su intelligence e servizi segreti. A ciò si deve aggiungere che, come è noto, al ministero dell’Interno - l’apparato che controlla l’ordine ...

Orlando al Governo: "adesso risorse al Sud, basta con l'alibi mafia" "La criminalità c'è a Palermo, come a Roma e a Milano, e in nessuna di queste città è al potere " ... "L'Italia di oggi " secondo il sindaco di Palermo e presidente dell'Anci Sicilia " è la Germania del ...

Covid, Minelli: "Potenzialità terapeutiche da microbiota" Potenzialità terapeutiche contro il Covid arrivano dal microbiota. Lo sottolinea all'Adnkronos Salute l'immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di medicina personal ...

